Посол Индонезии сообщил об увеличении российских туристов в страну

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество российских туристов в Индонезию за 2017 год увеличилось до 110,5 тысячи человек, что почти на 37,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил в пятницу РИА Новости индонезийский посол в РФ Вахид Суприяди.
"Только в 2017 году турпоток из России в Индонезию по сравнению с предыдущим годом увеличился на 37,3% и составил 110,5 тысячи человек. Я уверен, что большую роль в этом играет проведение фестивалей Индонезии в Москве", — сказал он.
Дипломат отметил, что на Третьем фестивале Индонезии в Москве будут представлены десять регионов страны, помимо острова Бали.
"Государство вкладывает большие средства в туристические инфраструктуры этих регионов. Строятся аэропорты, дороги, отели. Естественно, благодаря таким мероприятиям, как фестиваль Индонезии и деловые форумы, мы ожидаем еще больший приток инвестиций именно в туристическую отрасль. Так еще больше индонезийских регионов станет обладать набором компетенций и туристических структур, чтобы на высоком уровне принимать иностранных туристов, в том числе и из России", — пояснил Суприяди.
Посол также сообщил, что Россия сейчас занимает первое место среди прочих стран по темпам роста турпотока в Индонезию.
Ожидается, что Третий фестиваль Индонезии, который пройдет на территории парка "Красная Пресня" со 2 по 5 августа 2018 года, посетят порядка 120 тысяч москвичей и гостей столицы.
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