Медведи открыли купальный сезон в Красноярском крае

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В заповеднике "Столбы" в Красноярском крае лесные видеоловушки сняли купающихся медведей, сообщает официальный сайт заповедника.

Камеры позволяют получить качественно новый, интересный материал о поведении диких животных.

На видеокадрах, полученных недавно научными сотрудниками заповедника, можно увидеть, как на месте так называемой "купалки" (углубление площадью 5х5 м и глубиной до 0,5 м) с илом и прогретой водой по очереди появляются местные таежные звери и птицы.

Но если копытные приходят сюда на водопой, то косолапые вовсю принимают водные процедуры.

"В условиях горного рельефа с ограниченной доступностью источников малые водные объекты становятся особо привлекательными для медведей", — рассказывает ведущий научный сотрудник заповедника Владимир Кожечкин.