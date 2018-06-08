Российские аэропорты оказались среди лучших и худших в мире

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские аэропорты заняли 15-е, 50-е и 130-е места в "Мировом рейтинге аэропортов 2018", который составил портал AirHelp.
Всего в рейтинге представлен 141 авиационный хаб. Портал учитывал пунктуальность, качество обслуживания и удовлетворенность пассажиров, в частности их отзывы об аэропортах в Twitter.
В итоге в первую пятерку попали международный аэропорт Хамад в городе Доха (Катар), греческий хаб Элефтериос Венизелос в Афинах, авиаузел Ханэда в Токио, аэропорты Кельн/Бонн в Германии и Чанги в Сингапуре.
Московский аэропорт Шереметьево занял в рейтинге 15-е место. А вот Домодедово почему-то оказался на 130-м. Впрочем, аэропорты Берлина (Шенефельд) и Парижа (Шарль де Голль) лишь ненамного обогнали московский хаб, заняв 129-е и 128-е места соответственно.
В середине рейтинга, ближе к его началу, расположился аэропорт Екатеринбурга Кольцово, он находится на 50-й позиции.
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