На Пхукете построят новый аэропорт

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти Таиланда объявили о планах строительства нового аэропорта, который позволит стране дополнительно принять десять миллионов туристов, сообщает АТОР.

Новая воздушная гавань, которая будет принимать до 15 миллионов человек в год, расположится в материковой провинции Пханг Нга, в районе Хок Клой. Объект должен быть сдан к 2025 году.

Нынешний международный аэропорт Пхукета, по данным авиационных властей Таиланда, сегодня работает на пределе своих возможностей, и технически расти ему некуда.

В прошлом году здесь было обслужено 8,4 миллиона пассажиров, в этом году пассажиропоток составит 9,7 миллионов. По прогнозу тайских экспертов, в ближайшие 20 лет турпоток на Пхукет и ближайшие к нему острова удвоится, что потребует расширения аэропортовых мощностей.