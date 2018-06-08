У берегов ОАЭ появится крупнейший искусственный коралловый риф

ДУБАЙ, 8 июн — РИА Новости. У берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ появится крупнейший в мире искусственный коралловый риф, сообщает в пятницу эмиратское издание Arabian Business.
Соответствующее соглашение было подписано между министерством по изменению климата и окружающей среде ОАЭ и Fujairah Centre for Adventures, который был создан властями Фуджейры в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.
Проект создания искусственного рифа рассчитан на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, а также на развитие туризма в эмирате и привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа, отмечает издание.
Также сообщается, что точное расположение рифа еще не выбрано, но он будет находиться на расстоянии не более одной морской мили (1,852 километра) от берега.
В отличие от остальных эмиратов ОАЭ, Фуджейра находится на берегу не Персидского, а более глубоководного Оманского залива.
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