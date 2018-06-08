В Сочи открываются новые маршруты для багги и прогулок с хаски

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Летний сезон на курорте "Газпром" стартует 10 июня, туристов ждут разнообразные новинки – эко-тропы, багги и прогулки с хаски, сообщает администрация Сочи.
Помимо нового обзорного тура на канатных дорогах "Две вершины" курорт впервые открывает эко-тропы, веломаршрут, поездки на пассажирских багги, прогулки с северными хаски по горным тропам. Также будет запущена канатная дорога G для летних прогулок.
На маршрутах установлены лавочки и информационные стенды, где можно будет узнать интересные факты о природе Кавказского биосферного заповедника.
Тропы расположены таким образом, чтобы туристы смогли полюбоваться и живописными видами гор и пихтовыми лесами. Маршруты проходят мимо Хаски Парка, Оленьей фермы и лыжно-биатлонного комплекса "Лаура", где расположена выставка специализированной горной техники.
Кроме того, в летнем сезоне на "Газпроме" откроются конные прогулки. Для гостей будут доступные как небольшие 40-минутные прогулки, так и многочасовые походы, и трехдневные маршруты по территории прилегающего Кавказского биосферного заповедника.
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