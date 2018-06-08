В Австралии акула напала на кайтсерфингиста и потеряла зуб

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста, который сначала принял ее за черепаху, сообщает UPI.

Это случилось на пляже Flat Rock в районе города Баллина в Австралии. Фотографии, распространенные в социальных сетях, наглядно демонстрируют результат встречи с акулой, которую спортсмен изначально принял за черепаху (она напала сзади).

Морская хищница оставила свою "визитную карточку" — зуб.

С помощью социальных сетей полиция нашла серфингиста. Эксперты подтвердили, что зуб, застрявший в доске для кайтсерфинга, действительно принадлежит акуле.