Ученые разгадали тайну каменных шляп истуканов острова Пасхи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американские исследователи полагают, что выяснили как появились массивные камни на головах истуканов, сообщает Daily Mail.

Ученые при помощи 3D-моделирования исследовали многотонные цилиндры из вулканического шлака, которые люди взгромоздили на головы статуй на острове Пасхи, и выяснили способ их транспортировки.

Скорее всего, древние жители выкатывали камни из каменоломни, затем закатывали их на длинные настилы, лежащие одним концом на земле, а другим — на головах статуй. При этом наверх валуны затягивали при помощи веревки. Сейчас подобный способ применяется для подъема затонувших кораблей.