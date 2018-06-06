Скелет редкого динозавра продали за два миллиона евро

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Французский коллекционер, пожелавший остаться неназванным, приобрёл скелет возрастом 150 миллионов лет, сообщает Phys.

Скелет хищного динозавра был найден пять лет назад и, по словам специалистов, он принадлежал хищнику длиной в девять и высотой около двух с половиной метров из семейства аллозавровых, живших в юрском периоде.

Новый владелец, обошедший на аукционе японских и шведских конкурентов, пообещал выставить скелет в музее, но пока не уточнил в каком именно.