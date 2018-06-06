Эксперты предлагают закрыть крымское побережье для автомобилей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ученые РАНХиГС разработали новую стратегию устойчивого развития Крыма, основанную на эколого-экономическом подходе, сообщается на официальном сайте академии.

Эксперты называют в числе проблем региона транспортную инфраструктуру, которая страдает из-за неконтролируемого роста числа личного автотранспорта и создания препятствий для работы общественного транспорта.

Они предлагают ввести запрет на въезд на личном автомобиле на южное побережье, создать выделенные полосы для общественного транспорта во всех крупных населенных пунктах и организовать бесплатные троллейбусные перевозки (дотирование за счет целевых экологических сборов или курортного сбора).

Также эксперты рекомендуют провести железнодорожные пути непосредственно к новому терминалу аэропорта в Симферополе и запустить электрички из воздушной гавани в Евпаторию, Севастополь и Балаклаву.