Россияне поставили рекорд по числу туристов в Анталье

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. За первые пять месяцев 2018 года в Анталье отдохнуло более миллиона наших соотечественников, сообщает АТОР.

Это на 47% больше, чем год назад, и является рекордом для января-мая за всю историю российского туризма в Турции.

Только в мае из России в Анталью приехало почти 740 тыс. туристов (+43% по сравнению с маем 2017 года).

На втором месте туристы из Германии: за пять месяцев Анталью посетили около 600 тысяч немцев.

В ТОП-10 основных рынков Антальи, кроме России и Германии, по итогам января-мая также вошли Украина, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Израиль и Бельгия.

Всего в январе-мае 2018 года курорты региона Анталья посетило 2,88 миллиона зарубежных гостей, что на 45% больше, чем было за тот же период 2017 года.