Тверской инвестпроект "Волжское море" лидирует в конкурсе Ростуризма

ТВЕРЬ, 6 июн — РИА Новости. Инвестиционный проект Тверской области по созданию туркластера "Волжское море" занял первое место среди 69 региональных проектов, представленных в Ростуризм для включения в ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Реализация этих планов позволит вывести туристическую отрасль региона на качественно новый уровень, создать новые рабочие места для наших жителей, а также увеличить поток туристов в Тверскую область", — процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.

По словам собеседника агентства, проект "Волжское море" по созданию всесезонных курортов в бассейне Верхней Волги и развитию круизного туризма включает шесть подпроектов: "Завидово Парк", "Кимры", "Калязин", "Весьегонск", "Конаково" и "Волжские прогулки". В рамках проекта в Завидово планируется создать транспортно-пересадочный узел, построить гостиницы и аквапарк. В городах, участвующих в проекте, намечается построить и реконструировать причалы, благоустроить набережные и музейные комплексы, приобрести новые туристские суда.

В пресс-службе добавили, что в проект будет вложено свыше 9,1 миллиарда рублей, в том числе более 1,4 миллиарда рублей — из федерального бюджета, около 500 миллионов рублей — из областного и более 7,2 миллиарда рублей — из внебюджетных источников. По предварительным прогнозам, примерный объем поступлений в консолидированный бюджет Тверской области по итогам реализации проекта составит не менее 300 миллионов рублей ежегодно.

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