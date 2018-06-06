В "Сочи Парке" появились новые шоу

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Тематический парк аттракционов представил восемь новых шоу, которые будут показывать в течение всего сезона, сообщается на официальном сайте парка.

Гости, купив единый входной билет, могут увидеть "Волшебство начинается", куда вошли трюки с появлением вертолета, "Воздушные силачи" с экстремальными элементами на батутах и "Давай полетаем" с шоу мыльных пузырей.

В резиденции Бабы Яги теперь показывают уличный спектакль "Сказки на лавочке", а в аквапарке — мультимедийное фонтанное представление "В поисках пера Жар-птицы" и другие представления.

Кроме этого, в парке открылась "Страна Медведия" — детский развлекательный комплекс для самых маленьких, где на площади в тысячу квадратных метров расположены восемь детских игровых площадок и аттракционов, сувенирная лавка и семейное кафе "Сытый Мишка".