Составлен рейтинг самых фестивальных регионов России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сервис Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, какие регионы привлекают большинство событийных туристов, сообщается на сайте сервиса.

Лидером стал Крым с 38% голосов благодаря фестивалям "Барабулька" в Феодосии, "Боспорские врата" в Керчи, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве и "Extreme Крым" на мысе Тарханкут.

На втором месте оказалась Тверская область ("Нашествие", "У Пожарского в Торжке" и "Селигерский рыбник"), а замкнула тройку Тульская область с фестивалями "Дикая Мята", "Толстой Weekend", "День пряника" и "Фестиваль крапивы".

В первую пятерку вошли также Алтайский край с фестивалями "АлтайФест", "Шукшинские дни на Алтае" и "Медовый спас на Алтае" и Калужская область с "Архстояние", "МотоМалоярославец" и Folk Summer Fest.