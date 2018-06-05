Большинство россиян на День России останутся дома или поедут на дачу

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 60% россиян проведут праздничные выходные дома или на даче, почти четверть опрошенных (22%) признались, что на праздники будут работать, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий провел опрос клиентов, чтобы выяснить, где они проведут День России. Всего в опросе приняли участие 5 543 человек. Выяснилось, что лишь 10% респондентов отправятся путешествовать по России, еще 7% — за границу.

В этом году россияне будут отдыхать три дня: с воскресенья, 10 июня, до вторника, 12 июня.