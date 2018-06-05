Видеоролик о Ярославской области победил на фестивале туристического кино

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Видео "Включи свою историю" стало победителем в номинации "Регион" фестиваля Turizm Film Fest, обогнав команды из Каталонии и Дубая, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Авторы ролика рассказывают, что идея возникла во время путешествия за границу: оказалось, там никто не знал, где находится Ярославская область.

По сюжету видео герой при помощи кнопки на телевизионном пульте оказывается в знакомых для местных жителей местах: в Ярославле, Ростове Великом, Вятском, Кукобое, Карабихе, Переславле-Залесском и других районах области.

"Все, что у нас было — это идея, огромное желание, ВАЗ 2112 ("ласточка") и бабушкино (до сих пор живое) красное кресло", — написали авторы на странице в соцсети.