По "Императорскому маршруту" в Тюменской области проедут более 600 детей

ТЮМЕНЬ, 5 июн — РИА Новости. Более 600 школьников смогут посетить Тюменскую область в 2018 году по программе министерства культуры РФ в рамках "Императорского маршрута", сообщил на пресс-конференции во вторник директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"Тюменская область является куратором и разработчиком маршрута, который на сегодняшний день включает Тюмень, Тобольск и Екатеринбург. Участникам представят 400-летнюю историю дома Романовых, расскажут о присоединении Сибири и ее влиянии", — привел слова руководителя департамента сотрудник пресс-службы губернатора области.

Пантелеев добавил, что туристов ждут впечатляющие экскурсии, которые прольют свет на жизнь не только императорской семьи, но и известных уроженцев тюменской земли — Дмитрия Менделеева, Саввы Мамонтова, Александра Алябьева, Петра Ершова и других. Кроме того, запускаются коммерческие продажи билетов на "Императорский маршрут". Первая группа туристов отправится по нему в июле текущего года.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, важным аспектом в развитии туристического потенциала является совершенствование инфраструктуры, связанной с пребыванием туристов, в частности, иностранных, на территории региона.

"Нужно учесть много нюансов, чтобы иностранцы, приезжая сюда, рассказывали соотечественникам, что в Тюмени не только красиво, но и комфортно", — сказал врио губернатора.

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