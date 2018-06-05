Матвиенко раскритиковала состояние пляжей Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала состояние пляжей в Севастополе.
"Правительство взяло на себя обязательство к 1 июня подготовить все пляжи города к курортному сезону. Граждане пишут, сколько, где и каких пляжей находится в полном безобразии. Простите, мусорных бачков нет, мусор не вывозится, развалины какие-то, грязь. Почему? Кто у вас за это отвечает, Дмитрий Владимирович (Овсянников, губернатор Севастополя – ред.)? Кто не справился с этой задачей? Надо объявить взыскание, надо депремировать, надо предупредить, надо чтобы каждый нес свой чемодан правильно и красиво", — сказала Матвиенко на совещании по вопросам развития города.
По ее словам, для установки мусорных баков и налаживания регулярного вывоза мусора не нужны большие деньги.
"Пляжи – это лицо города, это комфорт граждан. Летний сезон начался, поэтому прошу все проверить и навести идеальный порядок", — подчеркнула глава Совфеда.
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