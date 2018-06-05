Названы самые дешевые туры на море в конце июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.Лидером рейтинга стал российский Юг – Анапа и Крым, где стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом и вылетом из Москвы находится в пределах 20-22 тысяч рублей (без питания), сообщает АТОР.

Третье место занял Сочи с показателем в 28 тысяч рублей (без питания). В пятерку также вошли Италия (33 тысячи, с завтраками) и Греция (34 тысячи, без питания). Также недорогим оказался отдых в Турции (42 тысячи, все включено), Болгарии (45 тысяч, без питания), Черногории (48 тысяч, без питания), на Кипр (49 тысяч, без питания) и в Испании (54 тысячи рублей, без питания).

По сравнению со стоимостью вылетов с 9 июня, существенно снизились цены на туры в Анапу, почти вдове упали цены на Сочи и Крым.

Другие направления дорожают в соответствии с законами высокого сезона. Так, к концу июня на 18% поднялись средние цены на Турцию, на 28% поднялась планка средних цен на Болгарию, на 22% – на туры в Черногорию, на 30% – на Италию, на 10% – на Кипр.