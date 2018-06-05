Россиян предупредили о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о ближневосточном остром респираторном синдроме в Арабских Эмиратах, где зафиксирован лабораторно подтвержденный случай в Абу-Даби, сообщается на сайте ведомства.

"По информации Национального института здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) от 16 мая 2018 года, один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале Абу-Даби, где пациент находится на лечении в настоящее время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент – коренной житель ОАЭ вернулся из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена об этом случае. Проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной", — добавили в Роспотребнадзоре.

"На 28 мая имеется информация о 2207 лабораторно-подтверждённых случаев MERS-CoV в мире, включая 787 смертельных случаев, зарегистрированных начиная с сентября 2012 года", — говорится в сообщении.

Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2012 году в Саудовской Аравии. Симптомы напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Предполагается, что источником инфекции являются животные (верблюды). Лечение симптоматическое, вакцины не разработаны.