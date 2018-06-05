Россиян предупредили о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о ближневосточном остром респираторном синдроме в Арабских Эмиратах, где зафиксирован лабораторно подтвержденный случай в Абу-Даби, сообщается на сайте ведомства.
"По информации Национального института здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) от 16 мая 2018 года, один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале Абу-Даби, где пациент находится на лечении в настоящее время", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент – коренной житель ОАЭ вернулся из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму. "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена об этом случае. Проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной", — добавили в Роспотребнадзоре.
"На 28 мая имеется информация о 2207 лабораторно-подтверждённых случаев MERS-CoV в мире, включая 787 смертельных случаев, зарегистрированных начиная с сентября 2012 года", — говорится в сообщении.
Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2012 году в Саудовской Аравии. Симптомы напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Предполагается, что источником инфекции являются животные (верблюды). Лечение симптоматическое, вакцины не разработаны.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.