Ростуризм призвал предупреждать туристов о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров предупреждать своих клиентов о вспышке сальмонеллеза в Бельгии, сообщается на сайте ведомства.

В понедельник Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке сальмонеллеза в Бельгии и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. В нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез, более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно, сообщал Роспотребнадзор со ссылкой на местные власти.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Бельгию, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Бельгию", — говорится в сообщении.