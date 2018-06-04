Турпоток из России в Израиль стремительно растет

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В первом квартале этого года Израиль принял 116 200 гостей из России, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщает Министерство туризма Израиля.
"В 2018 году мы отмечаем 70 лет со дня основания государства Израиль, а также еще одну очень важную для нас дату – в этом году Израильскому туристическому офису в РФ исполняется 20 лет" – говорит глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.
По ее словам, 2017 год стал рекордным по турпотоку в страну, в общей сложности Израиль посетили более 3 800 000 гостей со всего мира, что на 26% больше, чем годом ранее. Страна приняла почти 400 тысяч россиян, что показывает 40% рост по сравнению с предыдущим годом.
В настоящий момент, из России в Израиль доступно 95 рейсов в неделю – рекордное количество, даже по сравнению с 2013 годом, самым успешным по показателям российского турпотока.
География полетов продолжает расширяться: прямые вылеты в Израиль осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Краснодара, Кавказских Минеральных Вод.
Растет и отельная база Израиля. В 2017 году в Израиле функционировало 402 отеля с 53 000 номеров. 14 отелей были открыты за последние два года.
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