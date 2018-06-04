Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает российских граждан о вспышке сальмонеллеза в Бельгии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соответствующее сообщение опубликовано на его сайте.

По сообщению местных властей, в нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез, более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно, напоминает российское ведомство.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным причиной заражения стали продукты питания, поставляемые в столовые учебных заведений Фландрии. Сообщается, что работа предприятия, производящего и поставляющего готовые к употреблению в пищу продукты для этих организаций, уже приостановлена.