Селедка царского посола: лучшие фестивали еды в июне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Гастрономические туры на Урал, в Крым, на Алтай, в Саратовскую область и Коми — самые популярные кулинарные путешествия в начале лета 2018 года, сообщает ТурСтат.
Вход на гастрономические фестивали в России бесплатный, заверяет аналитическое агентство.
Фестиваль барбекю, Екатеринбург
VIII фестиваль барбекю пройдет 2 и 3 июня 2018 года в Екатеринбурге в Историческом сквере на Плотинке. В программе крупнейшего гастрономического фестиваля Свердловской области — "Барбекю-парк", Сырная улица, Чемпионаты по барбекю, мастер-классы.
У Пожарского в Торжке, Торжок, Тверская область
Гастрономический фестиваль "У Пожарского в Торжке" пройдет 11 июня 2018 года в городе Торжок Тверской области. На фестивале в Торжке — конкурс на лучшую пожарскую котлету, трактирные блюда и пожарские котлеты от любителей и ведущих ресторанов города, конкурсы и мастер-классы.
Клубничная страна, Валуйский район, Белгородская область
Гастрономический праздник "Клубничная страна" пройдет 11 июня 2018 года в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. В программе "Клубничной страны" — ярмарка клубники, парад-шествие "клубничных" людей, мастер-классы и театрализованные представления.
Царский посол, Переславль-Залесский, Ярославская область
Фестиваль селедки "Царский посол" пройдет 12 июня 2018 года в Переславле-Залесском Ярославской области в туристическом центре FISCH HERBERG "Сельдь Царский Посол". В программе — дегустация сельди по-голландски и по-русски, конкурсы, концерт, игровые программы.
АлтайФест-2018, Алтайский край
Фестиваль напитков "АлтайФест" пройдет 15 и 16 июня 2018 года на базе "Гуселетовские плесы" в Романовском районе Алтайского края. Тема первой площадки "АлтайФеста" — "Новый год наоборот". Ведущие алтайские заводы по производству напитков организуют несколько фестивальных площадок под флагом "АлтайФеста". В середине лета "АлтайФест" продолжится в Барнауле.
Барабулька, Феодосия, Крым
Фестиваль рыбной кухни "Барабулька" пройдет 16 и 17 июня 2018 года в Феодосии. Гостей ждут "Барабульки" на "Привокзальной площади" Феодосии — уха из огромного котла и блюда рыбной кухни.
Балаковский фестиваль клубники, Балаково, Саратовская область
V Балаковский фестиваль клубники пройдет 17 июня 2018 года в Балаково Саратовской области. В программе фестиваля выставка-продажа "Клубничный пир — на весь мир!", выставка балаковских художников "Клубничное настроение", театрализованное представление, ярмарка и мастер-классы. На празднике можно отведать клубничный торт и самый длинный клубничный пирог.
Черинянь гаж, Печорский район, Республика Коми
Праздник рыбного пирога "Черинянь гаж" пройдет 24 июня в деревне Бызовая Печорского района Республики Коми. На фестивале выступят коллективы художественной самодеятельности, можно будет купить блюда национальной коми кухни, изделия декоративно-прикладного творчества.
Луховицкий огурец, Луховицы, Московская область
Праздник "Луховицкий огурец" пройдет 30 июня 2018 года в поселке Сельхозтехника городского округа Луховицы Московской области. В программе праздника Луховицкого огурца — конкурс костюмов, ярмарка и выступление творческих коллективов. В 2017 году фестиваль "Луховицкий огурец" посетили более 2,5 тысяч человек.
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