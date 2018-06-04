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Селедка царского посола: лучшие фестивали еды в июне
09:3604.06.2018
(обновлено:09:39 04.06.2018)
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Модели позируют с селедкой после аукциона в порту Схевенинген
© AFP 2018 / Jerry Lampen

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Гастрономические туры на Урал, в Крым, на Алтай, в Саратовскую область и Коми — самые популярные кулинарные путешествия в начале лета 2018 года, сообщает ТурСтат.

Вход на гастрономические фестивали в России бесплатный, заверяет аналитическое агентство.

Фестиваль барбекю, Екатеринбург

© Depositphotos / stevemcСтейк на огне
© Depositphotos / stevemc
Стейк на огне
Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
© Depositphotos / natamc
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VIII фестиваль барбекю пройдет 2 и 3 июня 2018 года в Екатеринбурге в Историческом сквере на Плотинке. В программе крупнейшего гастрономического фестиваля Свердловской области — "Барбекю-парк", Сырная улица, Чемпионаты по барбекю, мастер-классы.

У Пожарского в Торжке, Торжок, Тверская область

Гастрономический фестиваль "У Пожарского в Торжке" пройдет 11 июня 2018 года в городе Торжок Тверской области. На фестивале в Торжке — конкурс на лучшую пожарскую котлету, трактирные блюда и пожарские котлеты от любителей и ведущих ресторанов города, конкурсы и мастер-классы.

Клубничная страна, Валуйский район, Белгородская область

© Fotolia / sirapholБлинчики с клубничным джемом и мороженым
© Fotolia / siraphol
Блинчики с клубничным джемом и мороженым

Гастрономический праздник "Клубничная страна" пройдет 11 июня 2018 года в поселке Уразово Валуйского района Белгородской области. В программе "Клубничной страны" — ярмарка клубники, парад-шествие "клубничных" людей, мастер-классы и театрализованные представления.

Царский посол, Переславль-Залесский, Ярославская область

© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкПлещеево озеро близ города Переславля-Залесского
© РИА Новости / Борис Приходько
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Плещеево озеро близ города Переславля-Залесского

Фестиваль селедки "Царский посол" пройдет 12 июня 2018 года в Переславле-Залесском Ярославской области в туристическом центре FISCH HERBERG "Сельдь Царский Посол". В программе — дегустация сельди по-голландски и по-русски, конкурсы, концерт, игровые программы.

АлтайФест-2018, Алтайский край

© РИА Новости / Светлана БаеваАлтайский край. Холмогорье
© РИА Новости / Светлана Баева
Алтайский край. Холмогорье
Скалистый мыс Кале-Бурун (Бурун-Кая) массива Курушлю в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости / Василий Батанов
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Фестиваль напитков "АлтайФест" пройдет 15 и 16 июня 2018 года на базе "Гуселетовские плесы" в Романовском районе Алтайского края. Тема первой площадки "АлтайФеста" — "Новый год наоборот". Ведущие алтайские заводы по производству напитков организуют несколько фестивальных площадок под флагом "АлтайФеста". В середине лета "АлтайФест" продолжится в Барнауле.

Барабулька, Феодосия, Крым

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкФестиваль "Барабулька" в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Фестиваль "Барабулька" в Крыму

Фестиваль рыбной кухни "Барабулька" пройдет 16 и 17 июня 2018 года в Феодосии. Гостей ждут "Барабульки" на "Привокзальной площади" Феодосии — уха из огромного котла и блюда рыбной кухни.

Балаковский фестиваль клубники, Балаково, Саратовская область

Коктейль в ресторане Доктор Живаго
© Фото : предоставлено пресс-службой ресторана "Доктор Живаго"
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V Балаковский фестиваль клубники пройдет 17 июня 2018 года в Балаково Саратовской области. В программе фестиваля выставка-продажа "Клубничный пир — на весь мир!", выставка балаковских художников "Клубничное настроение",  театрализованное представление,  ярмарка и мастер-классы. На празднике можно отведать клубничный торт и самый длинный клубничный пирог.

Черинянь гаж, Печорский район, Республика Коми

Праздник рыбного пирога "Черинянь гаж" пройдет 24 июня в деревне Бызовая Печорского района Республики Коми. На фестивале выступят коллективы художественной самодеятельности, можно будет купить блюда национальной коми кухни, изделия декоративно-прикладного творчества.

Луховицкий огурец, Луховицы, Московская область

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Праздник "Луховицкий огурец" пройдет 30 июня 2018 года в поселке Сельхозтехника городского округа Луховицы Московской области. В программе праздника Луховицкого огурца — конкурс костюмов, ярмарка и выступление творческих коллективов. В 2017 году фестиваль "Луховицкий огурец" посетили более 2,5 тысяч человек.

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