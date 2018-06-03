На ближайшие праздники туристы выбрали Ялту, Анапу, Петербург и Лахденпохью

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые популярные города России, где туристы бронировали жилье на период с 10 по 12 июня 2018 года, сообщает Tvil.ru.

Впереди шестидневная рабочая неделя, после которой можно будет отдохнуть три дня. Некоторые россияне решили использовать удлиненный уикенд для поездок по стране.

В пятёрку самых популярных мест для отдыха на День России вошли крымские Ялта, Феодосия, Севастополь и знаменитый детский курорт-здравница Анапа в Краснодарском крае.

Город, в который хочется возвращаться, Санкт-Петербург туристы выбирают для экскурсионного отдыха на праздник 12 июня.

В Топ-10 самых популярных городов для отдыха на День России также вошли Осташков в Тверской области, Алушта и Судак в Крыму, Геленджик в Краснодарском крае и Лахденпохья в Республики Карелия.

Недорого пожить и отдохнуть на июньские праздничные выходные (за 1 104 рублей в сутки) можно в Алуште. А самое дорогое проживание в Лахденпохье — 5 869 рублей в сутки и в Осташкове — 5 083 рублей в сутки. Туристы в основном бронируют отдых на 2-3 дня в период праздничных выходных.