На ближайшие праздники туристы выбрали Ялту, Анапу, Петербург и Лахденпохью

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Определены самые популярные города России, где туристы бронировали жилье на период с 10 по 12 июня 2018 года, сообщает Tvil.ru.
Впереди шестидневная рабочая неделя, после которой можно будет отдохнуть три дня. Некоторые россияне решили использовать удлиненный уикенд для поездок по стране.
В пятёрку самых популярных мест для отдыха на День России вошли крымские Ялта, Феодосия, Севастополь и знаменитый детский курорт-здравница Анапа в Краснодарском крае.
Город, в который хочется возвращаться, Санкт-Петербург туристы выбирают для экскурсионного отдыха на праздник 12 июня.
В Топ-10 самых популярных городов для отдыха на День России также вошли Осташков в Тверской области, Алушта и Судак в Крыму, Геленджик в Краснодарском крае и Лахденпохья в Республики Карелия.
Недорого пожить и отдохнуть на июньские праздничные выходные (за 1 104 рублей в сутки) можно в Алуште. А самое дорогое проживание в Лахденпохье — 5 869 рублей в сутки и в Осташкове — 5 083 рублей в сутки. Туристы в основном бронируют отдых на 2-3 дня в период праздничных выходных.
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