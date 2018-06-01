Крым принял миллион туристов с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. В Крыму с начала года отдохнуло более одного миллиона туристов, что почти на 28% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Результаты нас радуют. За пять месяцев в Крыму отдохнули 1 148,4 тысячи туристов. Это почти на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, по его словам, треть отдыхающих прибыли авиатранспортом. При этом за две недели мая 17% от общего потока туристов приехали в Крым по Крымскому мосту. "Это впечатляет", — подчеркнул Аксенов.
Кроме того, глава республики отметил, что, несмотря на санкции и препоны со стороны киевской власти, почти четвертая часть туристов (23%) приезжает из Украины.
"Как и в прежние годы, более половины отдыхающих предпочитают Южный берег Крыма, западное побережье – 22%, восточное – 10%, другие регионы – 15%. По данным Ростуризма, Крым лидирует по внутрироссийским направлениям", — отметил Аксенов.
По его словам, туризм играет важную роль в социально-экономической жизни Крыма, а для приморских городов и поселков эта отрасль является бюджетообразующей. "Мы надеемся, что по итогам года туристический сезон будет более успешным, чем в предыдущие годы", — заключил Аксенов.
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