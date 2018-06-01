Знаменитый пляж из фильма с ди Каприо закрыт на четыре месяца в Таиланде

БАНГКОК, 1 июн — РИА Новости. Пляж Майя Бэй на острове Пхи-Пхи-Ле неподалеку от Пхукета в Таиланде, на котором в 1999 году снимался фильм "Пляж" с Леонардо ди Каприо в главной роли, с 1 июня закрыт для посещения туристов на 4 месяца для естественного восстановления окружающей среды, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.

Приказ о временном закрытии пляжа, о котором было объявлено несколько раз в течение года, в пятницу вступил в силу, говорится в сообщении. Майя Бэй вновь откроется в октябре, одновременно с другими пляжами на островах, находящихся на территории морских национальных парков Таиланда, на которые в настоящее время туристам доступа нет, сообщает телеканал.

Решение о закрытии пляжей во многих национальных парках страны продиктовано необходимостью восстановления окружающей среды вокруг коралловых рифов, на которые массовый туризм оказывает негативное влияние, напоминает телеканал.