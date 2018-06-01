В Англии сердитый лебедь не дает туристам плавать по каналу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Большой злой лебедь по имени Альберт терроризирует туристов на Великом западном канале в поселке Тивертоне графства Девон, сообщает Daily Mail.

Птица нападает на любого, кто проплывает мимо гнезда на лодке или байдарке, а недавно Альберт даже потопил надувной каяк, и туристу пришлось вплавь добираться до берега.

Лебедь и его "жена" Виктория уже четыре года гнездятся на земле местного жителя Тони Никсона, где за это время очень часто наблюдаются нападения. Пик агрессии Альберта приходится на время высиживания яиц, то есть с середины марта по июнь.

Опытные байдарочники рассказывают о тактике птицы: он изгибает шею, пытаясь напугать, потом отстает от жертвы, дав возможность расслабиться, и затем подбирается к лодке и начинает бить крыльями.

Тони рассказывает, что общался со многими людьми, и большинство из них выступают на стороне лебедя и предлагают запретить сплав на лодках по этому участку на три месяца.