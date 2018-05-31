Неразорвавшаяся мина обнаружена у международного аэропорта Тель-Авива

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неразорвавшийся минометный снаряд времен Войны за независимость Израиля 1948 года обнаружен в районе международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщили в управлении аэропортов Израиля.

"В ходе проведения работ в сельскохозяйственном треугольнике воздушного пространства был обнаружен старый минометный снаряд времен Войны за независимость. Минометный снаряд обнаружен к югу от 26 взлетно-посадочной полосы", — говорится в заявлении управления.

В сообщении отмечается, что работа аэропорта не нарушена, взлет и посадка идут в штатном режиме. Сейчас на месте работают саперы.