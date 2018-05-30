МЧС будет контролировать группы туристов со сложными маршрутами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Территориальные органы МЧС России будут регистрировать туристические группы, у которых сложные маршруты, для того, чтобы оказать им своевременную помощь в чрезвычайных ситуациях.

Об этом заявил старший инспектор отдела организации надзорных мероприятий в области пожарной безопасности департамента надзорной деятельности МЧС Денис Зобков.

"Идет определенная работа в летний период по группам детей, пребывающих в походах по туристическим маршрутам сложной местности. Территориальными органами МЧС России организована регистрация таких групп с последующим контролем на всем пути следования", — заявил Зобков на круглом столе "Как обезопасить своих детей?".

По его словам, уже подготовлен соответствующий проект нормативного акта, который определяет порядок регистрации таких туристических групп.

"В настоящий момент он находится в Минюсте. Я думаю, в кратчайшее время до конца его издадим. Это позволит соответствующим органам власти и территориальным органам МЧС России дополнительно работать в правовом поле", — сказал Зобков.

Он отметил, что регистрироваться будут только туристические группы со сложными маршрутами для оказания своевременной помощи, если она потребуется.