МЧС будет контролировать группы туристов со сложными маршрутами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Территориальные органы МЧС России будут регистрировать туристические группы, у которых сложные маршруты, для того, чтобы оказать им своевременную помощь в чрезвычайных ситуациях.
Об этом заявил старший инспектор отдела организации надзорных мероприятий в области пожарной безопасности департамента надзорной деятельности МЧС Денис Зобков.
"Идет определенная работа в летний период по группам детей, пребывающих в походах по туристическим маршрутам сложной местности. Территориальными органами МЧС России организована регистрация таких групп с последующим контролем на всем пути следования", — заявил Зобков на круглом столе "Как обезопасить своих детей?".
По его словам, уже подготовлен соответствующий проект нормативного акта, который определяет порядок регистрации таких туристических групп.
"В настоящий момент он находится в Минюсте. Я думаю, в кратчайшее время до конца его издадим. Это позволит соответствующим органам власти и территориальным органам МЧС России дополнительно работать в правовом поле", — сказал Зобков.
Он отметил, что регистрироваться будут только туристические группы со сложными маршрутами для оказания своевременной помощи, если она потребуется.
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