Власти Кубани проработали механизм реализации курортного сбора

КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Власти Краснодарского края разработали механизм взимания курортного сбора, к проведению эксперимента в регионе готовы около 4 тысяч средств размещения, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае эксперимент по внедрению курортного сбора будет проходить в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новомихайловском, Джубгском, Небугском и Шепсинском поселениях. С жителей Краснодарского края сбор взиматься не будет. Ставка курортного сбора в первый год составит 10 рублей в сутки. На территории региона он будет введен сразу после проведения чемпионата мира по футболу — с 16 июля 2018 года.
"К проведению эксперимента в крае готовы порядка 4 тысяч гостиниц, отелей и других средств размещения, которые располагаются в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и пяти поселениях Туапсинского района", — говорится в сообщении.
Уточняется, что кроме жителей региона от уплаты сбора освобождены 19 льготных категорий граждан.
Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, чтобы минимизировать риски, разработан ряд нормативных и правовых актов. Это документы, регулирующие порядки ведения реестра операторов курортного сбора, предоставления ими отчетности, регламенты взаимодействия муниципалитетов с участниками эксперимента. "То есть механизм реализации уже проработан", — заявили в администрации.
15.9%На российском курорте
19.1%Съезжу на дачу/в деревню
14.4%За границей
7.6%Попутешествую по стране
15.8%Останусь в городе
27.2%У меня не будет отпуска
"Как я уже неоднократно говорил, основная задача курортного сбора – быть максимально прозрачным и в дальнейшем идти на благоустройство территорий", – отметил глава края, слова которого приводит пресс-служба.
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