Уникальный казачий струг спустили на воду Енисея

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Точную копию парусно-гребного судна, которые плавали по рекам России в 17 веке, спустили на воду Енисея, сообщает создатель струга на своей странице в социальной сети.

Казачий струг "Такмак" сделал красноярский биофизик Денис Рогозин по старинным технологиям: из сосновых досок, с использованием смоления и с тканым льняным парусом.

Судно проплыло 20 километров от деревни Осянка до Острова отдыха в центре Красноярска.

"Всё прошло на "высоком методическом уровне", а посадка на мель у острове Молокова не в счет – набираемся опыта, — написал Денис у себя на странице.