Эксперты определили основные проблемы турбизнеса Египта

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Основные игроки туристического рынка страны на встрече с министерством туризма и депутатами парламента обсудили основные проблемы отрасли, к которым в меньшей степени отнесли отсутствие организованного турпотока из России, сообщает АТОР.

Первой из проблем было названо устаревшее туристическое законодательство, которое не обновлялось более 20 лет. По мнению собравшихся, изменения необходимы в вопросах правил отвода земель под новые отели, инвестирования в гостиничные проекты и других.

Критике подверглись и аэропорты страны: они, как считают представители турбизнеса, по уровню развития инфраструктуры и сервиса проигрывают конкурентам из других стран Ближнего Востока. Нехватка аэропортов также выступает фактором, сдерживающим рост турпотока.

Например, в Табу по планам новая воздушная гавань должна заработать в середине июня этого года, но гарантий, что этот срок не перенесут, нет.

В плачевном состоянии находится и круизный речной флот. Так, из почти 240 судов, которые находятся в Луксоре, бездействуют или не на ходу почти 200, сообщили в ходе встречи.

Собравшиеся сошлись во мнении, что пока Египет не модернизирует свою туристическую отрасль, низкая цена отдыха будет оставаться основным аргументом для посещения страны иностранцами – а именно против такого "бюджетного" позиционирования активно выступают египетские отельеры.