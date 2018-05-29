В Кавказском заповеднике появится "Тропа леопарда"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кавказский заповедник объявил набор в волонтерский лагерь для помощи в создании эколого-познавательного маршрута, сообщает "Вести Сочи".

Палаточный лагерь будет базироваться с 17 до 31 июля в 85 километрах от Майкопа на кордоне Гузерипль. Участники проекта устанановят информационные стенды, малые архитектурные формы и игровые элементы, посвященные переднеазиатскому леопарду.

После этого волонтеры отправятся в трехдневный поход на Фишт-Оштеновский массив с остановкой в приюте "Фишт".