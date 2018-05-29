В отели Хорватии вложат более миллиарда евро

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В ближайшие пять лет в гостиничную индустрию Хорватии инвестируют около 1,2 миллиардов евро, 90% которых поучат проекты на побережье, сообщает TRN News со ссылкой на министерство туризма страны.
В основном деньги пойдут на реновацию и строительство отелей высших категорий, в большинстве своем, в регионах Сплит-Далмация и Истрия, а также в Опатии, Загребе и районе Дубровника.
Согласно исследованию консалтинговой фирмы Ernst&Young, к 2022 году 42% инвестиций в отрасль будут сделаны азиатскими компаниями, а на долю европейских останется лишь 13%.
"В этот период на рынке Хорватии появится в общей сложности 9700 номеров, из которых почти 6000 номеров — это новые мощности", — заявила представитель компании Мэри Норсик.
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