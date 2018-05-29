Социологи выяснили, сколько россиян хотели бы летом отдохнуть в Крыму

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более трети россиян хотели бы по возможности отдохнуть в Крыму, уже этим летом туда планируют отправиться 9% россиян, вторым по популярности направлением, опережая зарубежные курорты, по-прежнему остается Черноморское побережье Кавказа, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Крым третий год подряд лидирует в рейтинге наиболее желанных мест отдыха для россиян: 37% граждан заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там. Заграница (21%) второй сезон уступает Черноморскому побережью Кавказа (33%)", — говорится в материалах исследования, результаты которого были представлены во вторник.

Другие места в России, согласно данным ВЦИОМ, хотели бы посетить, как и в прошлом году, 17% респондентов.

Основными преимуществами крымского отдыха россияне называют красивую природу (26%), чистое море и хорошие пляжи (23%), благоприятный климат (19%), наличие исторических мест и достопримечательностей (10%). А вот "отталкивает, прежде всего, цена вопроса", отмечают социологи, — 20% опрошенных говорят о высокой стоимости отдыха в Крыму, еще 7% указывают на близость к Украине и нестабильную политическую обстановку и опасаются за свою безопасность.

Как вы планируете провести летний отпуск? На российском курорте

Съезжу на дачу/в деревню

За границей

Попутешествую по стране

Останусь в городе

У меня не будет отпуска Результаты 15.9% На российском курорте

19.1% Съезжу на дачу/в деревню

14.3% За границей

7.6% Попутешествую по стране

15.7% Останусь в городе

27.4% У меня не будет отпуска Все опросы Голосовать

Если говорить о реальных планах россиян на предстоящий летний сезон, то на курорты Черноморского побережья Кавказа собираются 12%, а в другие города России — 14% респондентов. Еще 9% россиян, как показал опрос, планируют отдохнуть этим летом в Крыму.

Кроме того, 42% опрошенных сообщили, что предполагают посетить полуостров в следующем сезоне или позже, причем эта доля выросла с 27% в 2014 году. Вместе с тем, 44% респондентов в ходе нынешнего опроса сказали, что точно не поедут отдыхать в Крым.

Заграничные поездки этим летом, по данным ВЦИОМ, планируют 8% россиян: 4% хотят посетить дальнее зарубежье, 1% — Прибалтику, еще 3% — другие места на территории бывшего СССР.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 и 20-21 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.

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