Социологи выяснили, сколько россиян хотели бы летом отдохнуть в Крыму

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более трети россиян хотели бы по возможности отдохнуть в Крыму, уже этим летом туда планируют отправиться 9% россиян, вторым по популярности направлением, опережая зарубежные курорты, по-прежнему остается Черноморское побережье Кавказа, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Крым третий год подряд лидирует в рейтинге наиболее желанных мест отдыха для россиян: 37% граждан заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там. Заграница (21%) второй сезон уступает Черноморскому побережью Кавказа (33%)", — говорится в материалах исследования, результаты которого были представлены во вторник.
Другие места в России, согласно данным ВЦИОМ, хотели бы посетить, как и в прошлом году, 17% респондентов.
Основными преимуществами крымского отдыха россияне называют красивую природу (26%), чистое море и хорошие пляжи (23%), благоприятный климат (19%), наличие исторических мест и достопримечательностей (10%). А вот "отталкивает, прежде всего, цена вопроса", отмечают социологи, — 20% опрошенных говорят о высокой стоимости отдыха в Крыму, еще 7% указывают на близость к Украине и нестабильную политическую обстановку и опасаются за свою безопасность.
15.9%На российском курорте
19.1%Съезжу на дачу/в деревню
14.3%За границей
7.6%Попутешествую по стране
15.7%Останусь в городе
27.4%У меня не будет отпуска
Кроме того, 42% опрошенных сообщили, что предполагают посетить полуостров в следующем сезоне или позже, причем эта доля выросла с 27% в 2014 году. Вместе с тем, 44% респондентов в ходе нынешнего опроса сказали, что точно не поедут отдыхать в Крым.
Заграничные поездки этим летом, по данным ВЦИОМ, планируют 8% россиян: 4% хотят посетить дальнее зарубежье, 1% — Прибалтику, еще 3% — другие места на территории бывшего СССР.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 и 20-21 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.