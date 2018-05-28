Лес в Англии стал похож на кадры из фильма ужасов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В лесу Рокингема деревья и кустарники окутала странная белая паутина, сообщает Daily Mail.

Это явление природы объясняется тем, что тысячи гусениц заплетают растения шелковой нитью для того, чтобы защититься от хищников на время окукливания.

Подобные сети довольно часто встречаются в Великобритании в конце весны, но в меньших масштабах. Пока не известно, чем может быть вызвана подобная вспышка активности насекомых.