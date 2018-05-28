Туроператоры предлагают новые возможности для отдыха в Черногории

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Туроператоры поддерживают летний спрос на Черногорию расширением ассортимента, включая в него небольшие отели и апартаменты, сообщает АТОР.
По информации ведущих туроператоров направления, Черногория, как минимум, не потеряла в спросе по сравнению с прошлым годом, а у ряда туроператорских компаний продемонстрировала и рост продаж, в среднем около 40%.
В топе спроса российских туристов – курорты Будва, Бечичи и Петровац. В этом сезоне активным спросом пользуются небольшие отели, апартаменты и виллы, которые все больше задействуют туроператоры.
"В Черногории отели достаточно быстро продаются, и идут стоп-сейлы. Это не касается какого-то определённого курорта, это специфика страны в целом. В сезон, особенно в июле-августа, большинство отелей уже будет на "стопе", — говорит Марина Макаркова, представитель одного из туроператоров.
По оценкам игроков рынка, несмотря на безвизовость, продажи last minutes практически не характерны для летнего отдыха в этой стране.
В среднем, стоимость недельного отдыха без питания в Черногории для двоих стоит от 34 тысяч рублей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.