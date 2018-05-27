В Таиланде посетителей кафе приглашают лечь в гроб

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владелец кафе The Kid Mai Death Cafe в Бангкоке предлагает скидки или бесплатный напиток тем, кто согласится пережить опыт осознания смерти и лечь в гроб, сообщает CNN.

Помощник профессора Виранут Роханапрара открыл заведение в рамках своего исследования для кандидатской диссертации на тему "Как снизить жадность и коррупцию при помощи буддизма", в том числе осознания и принятия смерти, присущих этой религии.

В качестве стимула к подобной практике Виранут предлагает любому трехминутное нахождение в закрытом гробу, расположенном на веранде кафе. По признанию тех, что осмелился пережить этот опыт, время тянется мучительно долго и в голове крутиться только одна мысль: "Вдруг крышку не откроют?"