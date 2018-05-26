Роспотребнадзор предупредил о вспышке вируса Нипах в Индии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор попросил россиян учитывать информацию о вспышке инфекции, вызванной вирусом Нипах, в Индии при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
"Власти индийского штата Керала 21 мая 2018 года объявили о вспышке инфекции, вызванной вирусом Нипах в малаяле Кожикода. Первые случаи были отмечены в городе Перамбра. Вероятным источником инфекции явились летучие мыши, факторами передачи – контаминированные ими поверхности, вода, фрукты", — информирует надзор.
Согласно официальной информации директората медицинских служб Кералы, на 25 мая были выявлены 36 случаев заболеваний, из которых 14 были подтверждены лабораторно, 11 из них завершились смертью. Также сообщается о двух возможных случаях заболевания в соседнем штате Карнатака — в городе Гадаг после посещения Кералы.
"Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации", — заявляет ведомство.
Надзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.
Специалисты здравоохранения Индии работают над предотвращением распространения инфекции, проводят лабораторное исследование материала людей, летучих мышей и проб окружающей среды, говорится в сообщении.
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