На Кубани рассказали о подготовке к курортному сезону

КРАСНОДАР, 26 мая — РИА Новости. Курортный сезон открывается в Сочи и в Туапсе, еще через неделю — в Геленджике, в этом году они запомнятся гостям высоким уровнем сервиса, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным краевых властей, гостей и жителей города ждет насыщенная развлекательная программа. Мероприятия – от выставок до спортивных забегов – пройдут сразу на нескольких площадках.

"Несмотря на то, что для края событие является традиционным и ежегодным, оно было и остается важным и ответственным. Уже совсем скоро наши пляжи вновь будут заполнены туристами. И мы отвечаем за здоровье и безопасность каждого. Уверен, в этом году курорты Краснодарского края запомнятся нашим гостям не только развлекательной программой в день открытия, но и высоким уровнем сервиса", – сказал РИА Новости Кондратьев.

По словам губернатора, в текущем году шесть пляжей в Сочи получили международную награду "Голубой флаг". Этот сертификат предназначен только для тех пляжей и причалов, которые отвечают высоким стандартам качества.

"Кроме того, в этом году к приему туристов активно готовились и кубанские отели, некоторые из них стали работать по новой для себя системе "все включено". Мы прислушиваемся к мнению туристов, которые отдыхали у нас. Надеюсь, что гости побережья в этом летнем сезоне останутся довольны отдыхом", – добавил глава края.

Кроме того, в субботу открывает пляжный сезон Туапсинский район. В этот же день на курорте отметят 98-летие со дня образования муниципалитета. По данным региональных властей, он также полностью готов к приему отдыхающих: 46 пляжей получили паспорта готовности, прибрежные территории приведены в порядок, установлены обновленные медицинские и спасательные посты.

Также через неделю, 2 июня, открытие курортного сезона состоится в Геленджике, в этот день в городе пройдет карнавальное шествие, которое пользуется большой популярностью у отдыхающих. В этом году открытие сезона в Геленджике приурочено к проведению туристического фестиваля "Античное наследие России".

Фестиваль "Античное наследие России" пройдет с 1 по 12 июня на площадках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция. В Геленджике тематические площадки будут работать с 1 по 3 июня. В рамках фестиваля здесь планируется провести парусную регату "Гиперборея-2018", "Горный марафон", выставку-ярмарку художников и мастеров декоративно-прикладного искусства и карнавальное шествие.

По итогам 2017 года Краснодарский край принял свыше 16 миллионов туристов, побив свой собственный рекорд по турпотоку за предыдущие годы. В 2016 году регион посетили более 15,8 миллиона туристов, в 2015 году — свыше 15 миллионов. По словам губернатора региона, с открытием Крымского моста турпоток в Краснодарском крае возрастет на 1,8 миллиона человек в год.