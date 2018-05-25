Загрузка турецких отелей достигла двухлетнего максимума

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Турции надеются, что вслед за ростом показателей заполняемости гостиниц вырастут и цены на размещение, которые, в среднем, на треть отстают от уровня 2015 года, сообщает АТОР.

Ассоциация отелей Турции обнародовала отчет о состоянии туристической отрасли страны, согласно которому средний уровень загрузки отелей в апреле — 73%, что почти на 20% выше прошлогоднего показателя. Суммарно за четыре месяца наполняемость составила 66% (на 23% выше уровня 2016 года).

Также, по данным организации, в апреле средняя цена за номер (ADR) оказалась около 67 евро, год назад это было 63 евро, а в 2016 году — 105 евро за комнату.

Глава Ассоциации отелей Турции Тимур Байиндир, комментируя полученные результаты, заявил, что восстановление докризисной цены на размещение (уровня 2015 года) возможно, если в Турции увеличится количество "непляжных" туристов. Речь идет о путешественниках, которые приезжают в Турцию с целью конгресс и экскурсионного туризма, на оздоровление и лечение, а также в рамках круизов.