Москва, 25 мая – РИА Новости. Игорь Уткин — профессиональный путешественник, журналист и гурман, создатель "Клуба Путешествующих Джентльменов" рассказал о самом ценном опыте из своих путешествий. А также о том, где можно избавиться от всех кармических грехов и "обновленным" вступить в новую жизнь, и о слепом старце-путешественнике на горном треке в Гималаях, на высоте 3000 метров.

© Фото из личного архива Игоря Уткина Джомсом-трек, Непал © Фото из личного архива Игоря Уткина Джомсом-трек, Непал

"По тропе в горах, для удобства, все ходят цепочкой, и местные жители, и путешественники, и даже ослики с поклажей. Вдруг вижу, идет кольцо людей — человек 11-12, с выраженным центром толпы, — рассказывает Игорь. — Подходим ближе: семья японцев, в центре 70-летний японский дедушка, который оживленно что-то рассказывает и все смеются. При этом дедушка в непрозрачных черных очках и совершенно слепой! Но это не мешает всем радоваться жизни. Еще раз — это Гималаи, горный Лангтанг-трек, высота 3000 метров!"

© Фото из личного архива Игоря Уткина Охотское море, Магадан © Фото из личного архива Игоря Уткина Охотское море, Магадан

О путешествиях на бревенчатых плотах, собачьих упряжках и снегоходах и о самых красивых местах в мире по версии ЮНЕСКО Игорь рассказал в интервью РИА Новости, которое выйдет в ближайшее время.