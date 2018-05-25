На туркарте Крыма появятся три винных маршрута

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Три винных маршрута откроются в Крыму, их нанесут на туристические карты полуострова, сообщила министр экономического развития республики Наталья Чабан.

По ее словам, маршруты будут открыты в рамках проекта "Винная дорога Крыма". Проект направлен на развитие виноделия в регионе и раскрытие потенциала полуострова как круглогодичного курорта международного уровня.

"Одна винная дорога – по десертным винам, вторая – по игристым, третья – по винам автохтонным. Эти маршруты будут нанесены на туристические карты Крыма", — сказала РИА Новости Чабан в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, помимо винодельческих предприятий проект даст развитие смежным производствам – сыроварням, устричным хозяйствам, гостиницам, ресторанам, эко-фермам.

"В Крыму более 50 производителей вина. Этот проект охватит 10 муниципальных образований, это более 100 сел и 50 объектов культурного наследия", — отметила министр.

В рамках "Винной дороги" будет разработан бренд проекта и план его продвижения, сформирована событийная составляющая – проведение сезонных фестивалей в осенне-весенний период. Кроме того, в июне в Крыму появятся "винные деревни".

Протяженность дороги составляет 580 км, из которых 480 проходит вдоль побережья и 100 км прилегающие дорог, уходящих вглубь полуострова. По маршруту находится порядка 200 объектов культурного наследия и природных ансамблей.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.

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