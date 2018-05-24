Власти Амстердама хотят запретить Airbnb

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Представители четырёх правящих партий Нидерландов предложили запретить краткосрочную аренду жилья в оживленных районах через сервис Airbnb, сообщает NlTimes.



Также в числе предложений, выдвинутых коалицией, есть запреты на швартовку круизных судов и стоянку туристических автобусов в центре города и увеличение туристического налога на 7%. Напомним, с начала 2019 года собственники жилья, расположенного в неоживленных районах Амстердама, смогут сдавать его через сервис Airbnb только 30 дней в году.

"Международный туризм очень важен, но его очевидные положительные эффекты начинают приводить к негативным последствиям для жизни местных жителей", — заявил Ратгер Вассинк — лидер одной из партий.

Амстердам стал не первым городом, стремящимся снизить туристический поток. Так, в испанской Пальма-де-Майорке запретили сдавать квартиры с туристическими целями в многоквартирных домах, а в Венеции — открывать торговые точки с едой на вынос.