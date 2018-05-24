Названы регионы России с самой вкусной рыбой и морепродуктами

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Рейтинг сервиса Tvil.ru, составленного на основании опроса гастрономических туристов в социальных сетях, возглавил Крым с барабулькой и устрицами, сообщает пресс-служба сервиса.

На второй позиции оказался Владивосток (18%) с мидиями и гребешками, на третьей – Санкт-Петербург (17%) с корюшкой. Астраханская вобла набрала 11% голосов, калининградская сельдь – 7%.

Также в рейтинг вошли сибирский хариус и архангельские навага и семга.