Полтавченко отметил рост турпотока из Китая в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Поток туристов из Китая в Петербург за пять лет вырос с десятков тысяч до полумиллиона человек в год, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Китайских гостей у нас действительно с каждым годом становится все больше. Еще каких-то пять лет назад Петербург посещали несколько десятков тысяч туристов из Поднебесной. А сегодня их число насчитывает свыше полумиллиона, и это без учета тех, кто приезжает из Москвы. Сегодня в Китае наблюдается рост интереса к футболу, и число китайских болельщиков, без сомнения, будет заметным на фоне других", — сказал Полтавченко.

Также он отметил особую работу по развитию авиасообщения с региональными центрами Китая. "Совсем недавно открыто авиасообщение с древней столицей Шелкового пути – городом Сиань. Он стал шестым городом КНР, связанным прямым авиасообщением с Санкт-Петербургом. При этом общий прямой пассажиропоток между Петербургом и городами КНР в 2017 году вырос на треть, до 224 тысяч человек", — сказал губернатор.

Он также отметил, что проблемы нелегального туристического бизнеса решаются в том числе за счет увеличения числа крупных "прозрачных" игроков на этом рынке.

"При таком системном подходе нелегалы неизбежно должны сойти на нет. Кроме того, растет поток индивидуальных туристов. Для этого и интегрируются такие системы как WeChat. Мы также рассчитываем увеличить туристический поток через различные интернет-проекты. Они дадут туристам возможность самостоятельно выбирать маршрут, в котором нет "серых схем", — сказал губернатор.