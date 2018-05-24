Полтавченко отметил рост турпотока из Китая в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Поток туристов из Китая в Петербург за пять лет вырос с десятков тысяч до полумиллиона человек в год, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.
"Китайских гостей у нас действительно с каждым годом становится все больше. Еще каких-то пять лет назад Петербург посещали несколько десятков тысяч туристов из Поднебесной. А сегодня их число насчитывает свыше полумиллиона, и это без учета тех, кто приезжает из Москвы. Сегодня в Китае наблюдается рост интереса к футболу, и число китайских болельщиков, без сомнения, будет заметным на фоне других", — сказал Полтавченко.
Также он отметил особую работу по развитию авиасообщения с региональными центрами Китая. "Совсем недавно открыто авиасообщение с древней столицей Шелкового пути – городом Сиань. Он стал шестым городом КНР, связанным прямым авиасообщением с Санкт-Петербургом. При этом общий прямой пассажиропоток между Петербургом и городами КНР в 2017 году вырос на треть, до 224 тысяч человек", — сказал губернатор.
Он также отметил, что проблемы нелегального туристического бизнеса решаются в том числе за счет увеличения числа крупных "прозрачных" игроков на этом рынке.
"При таком системном подходе нелегалы неизбежно должны сойти на нет. Кроме того, растет поток индивидуальных туристов. Для этого и интегрируются такие системы как WeChat. Мы также рассчитываем увеличить туристический поток через различные интернет-проекты. Они дадут туристам возможность самостоятельно выбирать маршрут, в котором нет "серых схем", — сказал губернатор.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.