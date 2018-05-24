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"Это страна не красного, а белого!" и другие откровения о грузинском вине
08:0024.05.2018
(обновлено:08:15 24.05.2018)
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Бокал красного вина в грузинском ресторане
© Depositphotos / vdeineka.yandex.ru

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Если десять или даже пять лет назад грузинское вино ассоциировалось с красным полусладким, то сейчас на первый план выходят новые сорта и наименования. Производители не гонятся за количеством, отдавая предпочтение качеству, что меняет всю культуру потребления напитка.

Как на это повлиял семилетний запрет на грузинский импорт, а также о моде на оранжевое вино и способе производства, вошедшем в список нематериального наследия ЮНЕСКО, — в материале РИА Новости.

Продукция грузинских производителей вина. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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"Еще с советских времен принято считать, что грузинское вино обязательно должно быть красным полусладким. Но, между тем,  Грузия — страна белого вина, а "Саперави" и "Киндзмараули" делают на экспорт, в первую очередь для России", — объясняет РИА Новости винный эксперт и кавист Наталья Сорокина.

По ее словам, одна из главных особенностей местного виноделия — древнейшие автохтонные сорта, которые выращиваются только здесь. Например, белые "Ркацители", "Мцване Кхаури", "Цицка", розовое "Чхавери", а также самое знаменитое — красное "Саперави", всего — более 500 наименований.

Местные особенности

© Фото : пресс-служба компанииВинные бочки и бутылки, завод "Братья Асканели"
© Фото : пресс-служба компании
Винные бочки и бутылки, завод "Братья Асканели"

Один из самых распространенных способов производства вина по всему миру, а также в Грузии, — европейский, когда бродит только виноградный сок (белое вино) или сок с добавлением кожицы ягод (красное вино).

Но чаще любителей интересных вин привлекает грузинское, сделанное с использованием глиняных кувшинов квеври одним из двух местных способов, которые вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

© Фото : пресс-служба компании Квеври для производства вина
© Фото : пресс-служба компании
Квеври для производства вина

По кахетинскому рецепту ягоды давят вместе с веточками и косточками, а затем оставляют бродить в квеври. Так делают "Кахети", "Мукузани", "Тибаани", "Ркацители" и "Шуамта".

Имеретинский похож на кахетинский, но в брожении участвуют только кожица и косточки, без веточек. Так изготавливают "Свири", "Дими", "Тбилисури" и "Цицка".

Одним из этих двух способов делают и популярное в последнее время оранжевое вино, плотное и насыщенное танинами. Оттенок, давший вину название, возникает благодаря более длительной, чем у белого, выдержке.

Винный туризм

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Виноградники компании "Братья Асканели"
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Виноградники компании "Братья Асканели"

"Спрос на винный туризм в Грузии с каждым годом растет, — говорит Тамара Терещенко, менеджер туристической компании. — У нас есть много отдельных винных туров на выходные, праздники, а также более продолжительные варианты. Но даже просто обзорные — всегда с гастрономической составляющей: на пути к крепостям и монастырям туристов ждут накрытые столы — в кафе, ресторанах и даже, по желанию, частных домах".

В среднем цена винного тура по Кахетии на шесть дней — 25 тысяч рублей. Также есть маршруты, охватывающие всю Грузию (не меньше восьми дней), цена — от 30 тысяч. 

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 2017 году Грузию посетили более 7,5 миллиона иностранцев, что почти на 19 процентов больше, чем в 2016-м. Это принесло экономике страны около 2,7 миллиарда долларов. По мнению местных представителей туристической сферы, турпоток продолжит увеличиваться.

"На новом заводе, который наша компания построила в Кахетии — самом известном винном регионе страны, мы решили открыть гостиницу и ресторан, — рассказывает винодел Гочи Чхаидзе. — Туристам мало часовой экскурсии на виноградники, они хотят глубже погружаться в процесс, осмысленно дегустировать, а в сезон — участвовать в сборе винограда".

Новый образ

© Sputnik / Анна АнастасиадиПерейти в фотобанкУрожай винограда в Кахетии
© Sputnik / Анна Анастасиади
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Урожай винограда в Кахетии

В последние годы государство превратило виноделие, наряду с туризмом, в одну из основных отраслей экономики. Так, в Кахетии дотируется строительство гостиниц и отелей, если виноградник пострадает от непогоды, его владелец получит компенсацию. К тому же виноделам предоставляют кредиты на развитие предприятия под низкие проценты.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Запрет на ввоз грузинских вин в Россию, действовавший с 2006 по 2013 год, был для нашего виноделия большим шоком, — вспоминает Гочи Чхаидзе. — Но, на мой взгляд, именно в этот период Грузия начала задумываться о том, что количество надо наконец переводить в качество. Тогда возникли премиальные линейки, небольшие производства, выпускающие по пять-десять тысяч бутылок вина в год, за которым гоняются ценители со всего мира".

© Depositphotos / gregoryleeУжин в грузинском ресторане
© Depositphotos / gregorylee
Ужин в грузинском ресторане

Шалва Хецуриани согласен с тем, что виноделие в Грузии переживает этап бурного роста, но подчеркивает, что это не связано с возрождением чего-то утраченного.

"Древнейшие традиции виноделия, то же производство в квеври, не прерывались ни на один урожай, ни на одну минуту, — говорит он. — Практически все сельское население Грузии без перерыва не то что на эмбарго 2006 года, но и на несметное количество захватов нашей страны в разные века не прекращает делать вино вот уже восемь тысяч лет".

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© Depositphotos / vlade-mirПамятник Тамаде в Тбилиси
© Depositphotos / vlade-mir
Памятник Тамаде в Тбилиси

"Покупая грузинское вино в России, стоит помнить, что чудес не бывает, — найти что-то дешевле полутора тысяч рублей  почти нереально, — говорит Наталья Сорокина. — Интересных наименований к нам попадает немного, и в этом трудно разобраться, поэтому главный совет — пробуйте разную продукцию, ищите то, что вам по вкусу".

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© РИА Новости / Александр Чипурин
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Эксперт рекомендует обратить внимание на небольшие производства, которые раньше сдерживались бюрократическими проволочками (теперь их меньше).

Плюс такого вина в том, что при производстве часто не добавляются культурные дрожжи и брожение происходит только на диких, находящихся на кожице винограда. Считается, что именно такое вино полезно и служит залогом знаменитого кавказского долголетия.

"В Грузии становится тепло от общения с совершенно незнакомыми людьми, — говорит Шалва Хецуриани. — И не последнюю роль в этом играет вино, которое можно назвать одним из секретов нашего гостеприимства, каждый год привлекающего множество гостей, считающихся у нас в стране посланниками Бога".

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