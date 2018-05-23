В Госдуме выступили против ограничения работы Booking.com в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев не поддерживает инициативу ограничить работу сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com в России, поскольку он популярен среди россиян и способствует росту турпотока.

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в министерство культуры РФ с призывом рассмотреть возможности включения в пакет российских контрсанкций Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com). В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно по поручению Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com в РФ и представить свою позицию по данному вопросу до 4 июня 2018 года.

"К инициативе ограничить работу Booking.com я отношусь отрицательно. Применение запретов в данном случае неправильно… Booking.com, хоть и является иностранной компанией, зарегистрированной в Нидерландах, оказывает услуги, в том числе и нашим гражданам. В 2016 году мы приняли закон, в соответствии с которым все работающие на территории России электронные сервисы с 1 января 2017 года обязаны уплачивать налоги", — заявил Дегтярев журналистам.

Политик также отметил, что "сервис удобен для граждан и способствует росту турпотока". Дегтярев в то же время считает, что в России есть все условия для создания собственного сервиса, а заниматься этим вопросом должен Ростуризм.

"Другое дело — это создавать отечественные агрегаторы. У нас для этого есть все условия: и интеллект, и элементная база. Этим должен заниматься Ростуризм — создавать удобный отечественный сервис. А пока Booking.com работает, пользуется большой популярностью и приносит деньги в бюджет через уплату НДС", — сказал глава думского комитета.