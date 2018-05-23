На курортах Кабардино-Балкарии может появиться горнолыжная полиция

НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии прорабатывают проект создания так называемой горнолыжной полиции, которая будет следить за порядком в местах катания в курортных зонах, сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"Сейчас прорабатывается вопрос создания по примеру существующих в других странах так называемого горнолыжного патруля или горнолыжной полиции, которая будет непосредственно на трассах отслеживать поведение такого опасного контингента, как фрирайдеры. Все прекрасно помнят, как в прошедшем сезоне на глазах у сотен людей лыжник срезал лавину на поляне Азау. Если бы она не была "мокрой", то могли бы быть самые тяжелые последствия", — сказал Шогенцуков в среду на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Он также отметил, что минкурортов пытается на нормативном уровне решить вопрос по расширению функций противолавинной службы.

"Мы сейчас вышли с инициативой в Минкавказа с предложением расширить зону действия противолавинной службы, чтобы она защищала не только федеральные объекты, а могла действовать по всему курортному кластеру. Соответственно и финансирование должно идти не только по федеральным объектам", — заявил министр.

По его словам, уже ведется работа по заключению договоров между хозяйствующими объектами, расположенными на лавиноопасных территориях, с противолавинной службой. "Работа с крупными АО – "Эльбрустурист" и "Курорт Эльбрус" завершена, мы этот вопрос с ними решим, и они заключат договора. А вот с частным сектором остается серьезная проблема. Необходимо постоянно воздействовать на сознание владельцев", — добавил Шогенцуков.