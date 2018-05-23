На курортах Кабардино-Балкарии может появиться горнолыжная полиция

НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии прорабатывают проект создания так называемой горнолыжной полиции, которая будет следить за порядком в местах катания в курортных зонах, сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.
"Сейчас прорабатывается вопрос создания по примеру существующих в других странах так называемого горнолыжного патруля или горнолыжной полиции, которая будет непосредственно на трассах отслеживать поведение такого опасного контингента, как фрирайдеры. Все прекрасно помнят, как в прошедшем сезоне на глазах у сотен людей лыжник срезал лавину на поляне Азау. Если бы она не была "мокрой", то могли бы быть самые тяжелые последствия", — сказал Шогенцуков в среду на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Он также отметил, что минкурортов пытается на нормативном уровне решить вопрос по расширению функций противолавинной службы.
"Мы сейчас вышли с инициативой в Минкавказа с предложением расширить зону действия противолавинной службы, чтобы она защищала не только федеральные объекты, а могла действовать по всему курортному кластеру. Соответственно и финансирование должно идти не только по федеральным объектам", — заявил министр.
По его словам, уже ведется работа по заключению договоров между хозяйствующими объектами, расположенными на лавиноопасных территориях, с противолавинной службой. "Работа с крупными АО – "Эльбрустурист" и "Курорт Эльбрус" завершена, мы этот вопрос с ними решим, и они заключат договора. А вот с частным сектором остается серьезная проблема. Необходимо постоянно воздействовать на сознание владельцев", — добавил Шогенцуков.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.